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2020-03-12 تعافي 3 حالات من فيروس كورونا بالإمارات متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. Advertisements وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن الحالات تعافت تمامًا من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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