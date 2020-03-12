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«كبار العلماء»: من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فلا جمعة عليه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أصدرت هيئة كبار العلماء قرارا بحرمة شهود الجمعة والجماعة للمصابين بكورونا، ومن خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة والجماعة.

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وأوضحت في بيانها أن ذلك يأتي بعد أن نظرت في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض أمس الأول فيما عرض عليها بخصوص الرخصة في عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره، وباستقراء نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها وقواعدها وكلام أهل العلم في هذه المسألة.

وأوصت هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات والتنظيمات التي تصدرها جهة الاختصاص، وتقوى الله عز وجل واللجوء إليه سبحانه بالدعاء والتضرع بين يديه في أن يرفع هذا البلاء قال الله تعالى: (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم )، وقال سبحانه ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم).

قرارات هيئة كبار العلماء