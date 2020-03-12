أمير مكة يدشن جمعية سقيا الماء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، جمعية سقيا الماء بالمنطقة، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله آل طاوي، يرافقه رئيس وأعضاء الجمعية.
واستمع الفيصل إلى شرح عن أهداف الجمعية المتمثلة في تقدم خدمات سقيا الماء وتوفيرها، إلى جانب توعية المجتمع بأهمية الترشيد في استهلاك المياه.
وتستهدف الجمعية توزيع المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على الحجاج والمعتمرين وفي المساجد والأماكن العامة، وكذلك سقيا الصائمين والعمال والكبد الرطبة، كما تتولى صيانة شبكات المياه والخزانات للمحتاجين.
وتتولى الجمعية إقامة فعاليات للتوعية بترشيد استهلاك المياه، وإجراء دراسات وبحوث للمحافظة عليها، والمشاركة في معالجة مياه الصرف الصحي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وعقدت الجمعية شراكات مع جهات عدة بالمنطقة، في الجامعات وشركات المياه وجمعية مراكز الأحياء والتعليم العام والخاص، وعدد من القطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة.
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