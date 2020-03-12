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أمير مكة يدشن جمعية سقيا الماء

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أمير مكة يدشن جمعية سقيا الماء
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، جمعية سقيا الماء بالمنطقة، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله آل طاوي، يرافقه رئيس وأعضاء الجمعية.

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واستمع الفيصل إلى شرح عن أهداف الجمعية المتمثلة في تقدم خدمات سقيا الماء وتوفيرها، إلى جانب توعية المجتمع بأهمية الترشيد في استهلاك المياه.

وتستهدف الجمعية توزيع المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على الحجاج والمعتمرين وفي المساجد والأماكن العامة، وكذلك سقيا الصائمين والعمال والكبد الرطبة، كما تتولى صيانة شبكات المياه والخزانات للمحتاجين.

وتتولى الجمعية إقامة فعاليات للتوعية بترشيد استهلاك المياه، وإجراء دراسات وبحوث للمحافظة عليها، والمشاركة في معالجة مياه الصرف الصحي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وعقدت الجمعية شراكات مع جهات عدة بالمنطقة، في الجامعات وشركات المياه وجمعية مراكز الأحياء والتعليم العام والخاص، وعدد من القطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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