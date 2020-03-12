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توزيع كثافة المصلين في أروقة المسجد النبوي وساحاته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحمد القثمي - المدينة المنورة

عززت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إجراءاتها الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا والوقاية منه، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار الساعة على تنفيذ تلك الإجراءات بدقة للحفاظ على سلامة قاصدي مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأفراد المجتمع كافة.

وأوضح المتحدث الرسمي بالوكالة جمعان العسيري، أن الوكالة اتخذت المزيد من الإجراءات في هذا الجانب، شملت تكثيف برامج التنظيف والتعقيم للأرضيات والسجاد داخل المسجد النبوي وفي ساحاته، ومضاعفة برامج التنظيف والتعقيم لمرافق المسجد النبوي ومواقع الوضوء قبل وبعد الصلوات بمعدل 10 مرات يوميا.

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وبين أن الوكالة اتخذت كذلك عددا من الإجراءات الاحترازية لتكون أكثر فاعلية تمثلت في إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء لرفع مستوى التطهير والتعقيم في جميع أروقته ومرافقه وساحاته ليكون جاهزا عند فتحه قبل الفجر بساعة، وإعادة تنظيم الحشود لتوزيع الكثافات في أنحاء المسجد النبوي وساحاته، وتوسيع المسافة بين الصفوف لاستخدام المساحات الواسعة وتحسين وتيسير الحركة في الممرات، كما شرعت الوكالة في تحويل كثافات المصلين من الحرم القديم للمساحات الواسعة في المسجد والساحات.

وأشار إلى أنه تم تكليف العاملين بإعادة توزيع حافظات زمزم بطريقة مناسبة لتنظيم الحشود والكثافات في أنحاء المسجد النبوي، وتوزيع عبوات زمزم عند الأقسام النسائية، إلى جانب التواصل مع الهلال الأحمر لإرسال فرق نسائية في أقسام النساء، ورفع حافظات زمزم واستبدالها بـ 2880 عبوة يوميا، و34 حافظة محمولة على الظهر بمعدل 850 لترا يوميا.

و لفت إلى نشر عدد من الإرشادات التوعوية لزائري المسجد النبوي لحثهم على التعاون، تشمل الطلب من زائري المسجد النبوي بأداء الصلاة في الأماكن المناسبة، وتجنب الصلاة في الممرات ومداخل الأبواب ونحوها من الأماكن المزدحمة، وكذلك عدم إحضار الأطعمة والمشروبات إلى المسجد النبوي وساحاته، مما يسهم في نظافة المسجد النبوي وطهارته.

من الإجراءات الاحترازية والوقائية: