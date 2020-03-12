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خادم الحرمين يؤكد أهمية التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي، بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان العربي لفترة ثانية.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين الدكتور السلمي، متمنيا له المزيد من التوفيق في مهامه.

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وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لمواقف البرلمان العربي، ودفاعه المتواصل عن القضايا العربية، مؤكدا أهمية التصدي لظواهر التطرف والإرهاب وكل ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية.

بدوره عبر الدكتور السلمي عن شكر وتقدير البرلمان العربي لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، نظير جهود المملكة المستمرة في سبيل نصرة قضايا الأمة العربية.

حضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.