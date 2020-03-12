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تقلبات متسارعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة فيما شهدت بعض المدن والمحافظات أمس نشاطا للرياح السطحية وأتربة مثارة أدت إلى شبه انعدام في الرؤية، وخصوصا المناطق المفتوحة والطرق السريعة، قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن المملكة تعيش أجواء فصل الربيع، وتقلبات متسارعة، ونشاطا في الرياح السطحية وهطولا للأمطار، داعيا إلى توخي الحذر واتباع إرشادات الجهات الرسمية وأخذ المعلومات من مصادرها.



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