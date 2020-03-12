مختصون: التحليلات الجينية أسرع الطرق لتشخيص وعلاج السرطان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فايز الثمالي - جدة
كشف مختصون عن أحدث الوسائل العلاجية للأورام السرطانية عبر العلاجات المناعية والتحليلات الجينية، وذلك خلال المؤتمر العلمي للجمعية السعودية للأورام «العصر الجديد في علاج الأورام» الذي أقيم أخيرا في جدة، بحضور عدد من الاستشاريين والمختصين المحليين والدوليين.
وبين المختصون أن الرعاية الصحية المشخصنة تندرج ضمن العلاجات المناعية والتحليلات الجينية الجديدة التي تحدد لكل مريض علاجه المناسب طبقا لطبيعة مرض والحالة الخاصة لكل مريض، حيث أوضح رئيس الجمعية السعودية للأورام واستشاري الأورام بمركز الأميرة نورة بالحرس الوطني الدكتور متعب الفهيدي، أن العلوم الطبية الحديثة أثبتت أن الأورام غالبا ما تكون جينية وليست وراثية، حيث بدأت التدخلات العلاجية قديما بالجراحة ثم تطورت للعلاجات الكيماوية ثم أخيرا إلى العلاجات المناعية خلال السنوات الخمس الماضية.
فيما أكد استشاري الأورام البروفيسور عز الدين إبراهيم أن الطب الدقيق هو فن تخصيص الرعاية الصحية لكل مريض بناء على احتياجاته الخاصة والاعتماد على معلوماته النسيجية والجينية وظروفه الصحية، مبينا أن من أهم فوائد الرعاية الصحية المشخصنة قدرتها على تحسين صحة المرضى الذين يعانون من الأورام بأنواعها المختلفة.
وأشار الأطباء إلى أن المرحلة الأولى لعلاج المرض تأتي من خلال التشخيص بالتحليل الجيني الشامل ثم اتخاذ القرارات العلاجية للمريض من خلال علم الجينات، وأخيرا تأتي المرحلة الثالثة من خلال المراقبة وتتبع نتائج الخطة العلاجية.
ونوهوا إلى أن الوسائل العلاجية الجديدة من علاجات مناعية و تحليلات جينية تتيح بالفعل فرصا ونتائج جديدة لمرضى السرطان مثال استخدام التحليل الجيني الشامل لإيجاد فرص علاجية جديدة للمرضى الذين استهلكوا جميع الخيارات العلاجية المتاحة لاستهداف مرض السرطان الخاص بهم بدقة عالية حتى تزداد فرص الاستجابة ونوعية الحياة للمريض.
ما هو العلاج المشخصن؟
علاج مفصل لكل مريض على حدة من خلال إجراء مجموعة اختبارات من ضمنها التحليل الجيني، تقوم على جمع وتحليل بيانات المرضى ومقارنتها ببيانات المرضى الآخرين الذين يعانون المرض نفسه، مما يساعد على اتخاذ الخيارات المناسبة لعلاج ناجح.
فوائد الرعاية المشخصنة:
- قدرتها على تحسين صحة مرضى الأورام
- علاج مفصل لكل مريض على حدة
- جمع وتحليل بيانات المرضى ومقارنتها بآخرين
- تقديم معلومات قيمة حول كيفية استجابة المريض للعلاج
- توفير فهم أعمق للمرض وكيفية مواجهته
- تجنب الآثار الجانبية الضارة
- تجنب استخدام علاجات غير فعالة
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