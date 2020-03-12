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هل ظهرت شبكات تواصل اجتماعي قبل 30 ألف عام؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - جوهانسبيرج

توصل فريق بحث دولي إلى أن هناك شبكات للتواصل الاجتماعي أنشأها أشخاص عبر مئات الكيلومترات قبل عشرات آلاف السنين، مستندين إلى تحليل قطع من الحلي مصنوعة من بيض النعام عثر عليها في مرتفعات ليسوتو جنوب القارة الأفريقية.

وأظهرت تحليلات نظير السترونشيوم أنه من المؤكد أن النعام الذي جاء منه هذا البيض كان يعيش على بعد 300 كلم على الأقل. وكتب فريق البحث بقيادة بريان ستيوارت من جامعة ميتشجان الأمريكية أن «تبادل الثقافة المادية يميز كل المجتمعات الحالية»، ورأى الفريق أن تبادل حلي رمزي يعني خطوة خاصة في تطور الإنسان.

واشتهر نظام التبادل المشترك هاكسرو الذي كان سكان صحراء كالاهاري الجنوب أفريقية يقيمون عن طريقه علاقات اجتماعية عبر مسافات تزيد عن 100 كلم، وكان الحلي من بيض النعام يعد هدية خاصة تستخدم على سبيل المثال في الطقوس الخاصة بوصول الفتيات إلى سن البلوغ أو في حفلات الزفاف. ووفقا لما هو معلوم في الوقت الراهن، فإن أقدم قطعة حلي من بيض النعام تعود إلى ما يتراوح بين 40 إلى 50 ألف عام.