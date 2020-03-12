29 قتيلا ضحايا انهيار فندق بالصين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بكين
كشفت تقارير أمس أنه عثر على آخر جثة شخص كان مفقودا إثر انهيار فندق مخصص للحجر الصحي في شرق الصين، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 29 قتيلا.
وكان فندق شينجيا بمدينة تشيوانتشو الساحلية بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، الذي كان مخصصا للحجر الصحي، انهار السبت الماضي، مما تسبب في حصار 71 شخصا.
وذكرت شبكة سي سي تي في أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إنقاذ 42 شخصا.
وكان المبنى الذي يضم سبعة طوابق، وجرى بناؤه منذ سبعة أعوام، يخضع لعمليات تجديد في الطوابق السفلي عندما وقع الحادث.
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