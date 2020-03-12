دواء ملوث ينهي حياة مرضى في المكسيك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مكسيكو سيتي
توفي 5 من مرضى الغسيل الكلوي في مستشفى بالمكسيك، وهناك 3 آخرون في حالة خطيرة بعدما تم إعطاؤهم مادة ملوثة مضادة لتجلط الدم في أواخر فبراير الماضي.
وأعطيت المادة الملوثة لأكثر من 50 مريضا في مستشفى لموظفي شركة نفط حكومية بمدينة فيلاهيرموسا جنوب شرق البلاد، ولا يزال 26 مريضا منهم يتلقون العلاج في المستشفى، وهناك 3 في العناية المركزة.
وأكدت الشركة حدوث حالة الوفاة الخامسة في بيان قالت فيه إنها تأسف لوفاة المريض رقم خمسة.
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