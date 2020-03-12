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تعليق موسم دوري السلة الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - لوس أنجلوس

أعلنت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه) تعليق الموسم الرياضي الحالي حتى إشعار آخر، بعد أن أظهرت النتائج الأولية للتحاليل إصابة أحد لاعبي فريق يوتا جاز بفيروس كورونا.

وقالت الرابطة في بيان إنها ألغت مباراة كانت ستجمع بين فريقي أوكلاهوما سيتي ثاندر وفريق يوتا جاز، وذلك بعد أن أظهرت نتيجة التحليل إصابة اللاعب قبل وقت قصير من بدء المباراة.