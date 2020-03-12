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مصير مسابقات أوروبا يتحدد الأسبوع المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اجتماعات عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرانس) الأسبوع المقبل، لمناقشة مصير «جميع المسابقات المحلية والأوروبية»، بما في ذلك بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وأعلن يويفا في بيان أمس أنه تمت دعوة أعضائه الـ55 إلى المناقشات بسبب «التطورات الجارية في انتشار فيروس كوفيد - 19 عبر أوروبا والتحليل المتغير لمنظمة الصحة العالمية». ومن المقرر إقامة (يورو 2020) في 12 دولة، وسوف تقام المباراة الافتتاحية للمسابقة في 12 يونيو المقبل بالعاصمة الإيطالية روما. وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية وباء بفيروس كورونا.



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