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كاريلي يراقب مستقبل الاتحاد و8 لاعبين مرشحون للمغادرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

بدأ المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد فابيو كاريلي بمتابعة فريق درجة الشباب في لقاءاته الرسمية بالدوري، ولا سيما في اللقاءات المقامة على ملعب النادي.

وسيعد كاريلي قائمة قصيرة باللاعبين الذين يرغب في تصعيدهم للفريق الأول بعد انتهاء دوري درجة الشباب للمشاركة في التدريبات الخاصة بالفريق الأول والممتدة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

كما سيتم ضم عدد من اللاعبين الشبان لمعسكر الفريق الإعدادي للموسم الرياضي المقبل لاختيار أبرزهم بعد أن يخوضوا عددا كبيرا من التدريبات واللقاءات الودية التي تبرز إمكانياتهم.

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كما سيكون هناك عدد من اللاعبين الحاليين خارج حسابات الفريق الموسم المقبل إما بإعارتهم أو إنهاء عقودهم حيث سيكون أبرز المرشحين للمغادرة عمار الدحيم وعبدالله العمار وعبدالعزيز العرياني وطارق عبدالله ومحمد الثاني وعبدالمحسن فلاتة وهارون كمارا وعبدالرحمن الغامدي.

من جهة أخرى اجتمعت إدارة النادي والجهاز الإداري المشرف على الفريق الأول باللاعبين لمناقشة الخسارة من فريق نادي الوحدة بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت الإدارة بتجهيز الفريق مبكرا لمنازلة فريق نادي الشباب الاثنين المقبل ضمن نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال الذي سيقام ذهابا في العاصمة الرياض.

وباتت هذه البطولة الأمل الوحيد أمام الفريق في كافة المسابقات للمنافسة عليه والخروج من الموسم ببطولة لها عائد معنوي ومادي مجز يعيد حالة الفرح للاتحاديين.