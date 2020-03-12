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ريال مدريد في حجر صحي بسبب كورونا

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في حجر صحي بسبب كورونا
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أعلن نادي ريال مدريد فرض حجر صحي على كامل أفراد النادي بجميع ألعابه بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا المستجد، مما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني إلى تعليق مباريات الدوري للجولتين المقبلتين على الأقل.

وأقيمت الثلاثاء أول مباراة دون جمهور في إسبانيا وكانت مؤجلة من الجولة الـ24 بفوز ريال سوسييداد على مضيفه إيبار 2-1، فيما كان من المقرر أن يفتتح ريال مدريد مباريات الجولة الـ28 على أرضه بعد غد الجمعة ضد إيبار، باحثا عن العودة إلى طريق الانتصارات ومحاولة استعادة الصدارة من غريمه .


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