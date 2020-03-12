مجلس الأمن الأفريقي يأسف لاستمرار التدخل في ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - طرابلس
دعا مفوض السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، المجتمع الدولي إلى العمل للضغط على الليبيين للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولا سيما بعد استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة.
وقال في تصريح للصحفيين قبيل انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال للاتحاد الأفريقي حول ليبيا بمدينة أويو بالكونغو إنه من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي العمل على إسكات البنادق في ليبيا وإجبار الليبيين على العودة إلى طاولة المفاوضات، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، وأعرب عن أسفه من استمرار التدخل الأجنبي في ليبيا، وعدم احترام الحظر المفروض على الأسلحة.
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