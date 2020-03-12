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26 قتيلا في قصف استهدف الحشد الشعبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بمقتل 26 عراقيا من «الحشد الشعبي» العراقي جراء قصف استهدف مقارا للحشد عند الحدود السورية - العراقية مساء أمس، وأضاف أن القصف أسفر أيضا عن إصابة 15 آخرين.



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