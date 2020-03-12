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الخارجية لليمنيين: ابتعدوا عن المهاترات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

دعت وزارة الخارجية السعودية اليمنيين إلى العمل على تنفيذ اتفاق الرياض والابتعاد عن المهاترات الإعلامية.

وعبرت في بيان رسمي أمس عن حرص حكومة المملكة على أمن واستقرار اليمن الشقيق، وسعيها لتنفيذ «اتفاق الرياض» تحقيقا لغاياته وأهدافه التي يأتي على رأس أولوياتها تأمين العيش الكريم بأمان واستقرار للشعب اليمني، ومكافحة الإرهاب بأشكاله كافة، وتعمل المملكة انطلاقا من ذلك على إنشاء مشاريع تنموية مختلفة، وإنهاء مشاريع قيد الإنشاء في جميع المحافظات، امتدادا للدعم الذي لم تتوان المملكة في تقديمه، واستمرارا للعناية بالشعب اليمني الشقيق.

وأضاف البيان «تدعو المملكة طرفي اتفاق الرياض للعمل معها لتنفيذ الاتفاق، مقدمين المصالح العليا بشعور المسؤولية الوطنية المعهودة عنهم، دون تصعيد يفوت فرصا تتحقق بكسبها مصلحة اليمنيين، والعمل سويا لحل الخلافات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، بعيدا عن المهاترات الإعلامية التي لا تخدم المصلحة وتزيد الفجوة بين الأشقاء، ولا تهيئ الأجواء الملائمة للمضي في تنفيذه».