أمريكا تنصح رعاياها بعدم السفر للخارج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن
نصحت الولايات المتحدة رعاياها بإعادة النظر في السفر إلى الخارج بسبب تفشي فيروس كورونا، حسبما نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس، نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تنصح المواطنين الأمريكيين بإعادة النظر في السفر للخارج بسبب التأثير العالمي لتفشي فيروس كورونا.
وأضاف البيان «حتى البلدان أو الأقاليم أو المناطق التي لم تسجل حالات فيها قد تقيد السفر دون إشعار».
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