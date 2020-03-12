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إصدار جميع الوكالات العدلية هاتفيا لأهالي القطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

في ضوء توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القطاعات والأجهزة ذات الصلة كافة ببذل الجهود وتسخير الإمكانات واتخاذ التدابير وكل ما من شأنه رعاية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامتهم، ونظرا للإجراءات الصحية الاحترازية المطبقة في محافظة القطيف، وتيسيرا على أهالي المحافظة، وفرت وزارة العدل خدمة جديدة لإصدار الوكالات كافة (منخفضة ومرتفعة المخاطر) لأهالي القطيف عبر مركز التواصل الموحد (1950).

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وقالت الوزارة: إنه ابتداء من أمس يمكن لأهالي القطيف إصدار جميع أنواع الوكالات، بما فيها عالية المخاطر، من منازلهم، تيسيرا عليهم وحرصا على سلامتهم، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن إصدار الوكالات يكون عبر الهاتف من خلال ثلاث خطوات تتمثل في الاتصال على الرقم الموحد 1950، ثم التحقق من هوية المستفيد عبر كاتب عدل، وأخيرا اعتماد الوكالة بعد التحقق من الرمز المرسل على جوال المستفيد المسجل في «أبشر».

وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة تأتي في سياق الإجراءات والجهود التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا COVID-19، وحرصا على سلامة الأهالي والمقيمين.