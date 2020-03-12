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الصحة تؤكد على أهمية تجنب إقامة المناسبات لأكثر من 50 شخصا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكدت وزارة الصحة على أهمية تجنب إقامة المناسبات الرسمية أو الاجتماعية التي يزيد فيها عدد الحضور على 50 شخصا، وضرورة تجنب المصافحة، حيث إنها من أكثر أسباب انتقال العدوى، وذلك لسلامة الجميع من عدوى فيروس كورونا الجديد.

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ويأتي هذا التنبيه تواصلا للحملة التوعوية بفيروس كورونا، والتي أطلقتها الصحة تزامنا مع تفشي الفيروس، وذلك تحت شعار «الوقاية من كورونا»، حيث تهدف الحملة إلى توعية أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا الجديد COVID 19، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم في الوقاية منه والحد من انتشاره.

وتتضمن الحملة التركيز على عدد من النصائح التوعوية كالتوصية بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا، والعطس في منديل أو في مرفق اليد، وتصحيح المفهوم حول استخدام الكمامة، حيث إنها تستخدم في حال كان مستخدمها يعاني من أعراض تنفسية كالعطاس والكحة أو يعتني بشخص مصاب.

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وأبانت الصحة بأن الحملة اشتملت على وسائل عدة، منها لوحات الطرق والشاشات الالكترونية في صالات المطارات، وتكثيف النشر التوعوي عبر القنوات الإذاعية والتلفازية وإعلانات منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة كالموقع الالكترونية لوزارة الصحة ومنصاتها في الإعلام الاجتماعي (حساب الوزارة، حساب الصحة 937، وحساب عش بصحة المتخصص بالتوعية). وطالبت الصحة الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم للحد من انتشاره.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة أمس عن تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية سلامة المواطن من الفيروس، كما أعلنت «الصحة» عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن الحالتين الأولى والثانية هما لمواطن ومواطنة، وضعا في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق، مضيفة أن الحالة الثالثة هي لطفلة سعودية تبلغ من العمر (12 عاما)، كانت مخالطة لجدها المصاب الذي أعلن عنه سابقا في محافظة القطيف، وهو عائد من إيران.

وذكرت الوزارة أن الحالات الـ21 الأخرى من الجنسية المصرية، موجودون بالحجر الصحي في مكة المكرمة، وهم من مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه أمس.

وأكدت أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 45 حالة، تعافت واحدة والحالات المتبقية موجودة الآن في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.