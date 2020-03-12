السعودية تعلق الرحلات الجوية وسفر المواطنين والمقيمين إلى عدد من الدول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

إلحاقا لقرار حكومة السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين موقتا إلى عدد من الدول التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID 19).

أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الفيروس ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين موقتا، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من: دول الاتحاد الأوروبي، الاتحاد السويسري، جمهورية الهند، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، جمهورية الفلبين، جمهورية السودان، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جمهورية جنوب السودان، دولة إريتريا، جمهورية كينيا، جمهورية جيبوتي، جمهورية الصومال الفيدرالية، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ14 يوما السابقة لقدومه.

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كما علقت حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع المملكة الأردنية الهاشمية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

ويعطي القرار مهلة 72 ساعة للمواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة للمملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر.

وقد استثنى قرار التعليق الممارسين الصحيين العاملين في المملكة، من مواطني دولتي الفلبين والهند، ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأشار القرار إلى أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.