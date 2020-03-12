أدوات حديثة لتعقيم مقتنيات معرض «عمارة الحرمين»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
عقمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للمعارض، مقتنيات معرض عمارة الحرمين الشريفين.
وبين مدير الإدارة العامة للمعارض أيمن بن هلال الشريف، أن إدارة المعرض سخرت كوادرها للعمل على تعقيم المقتنيات والأروقة وأقسام المعرض، وتنظيفها وتطهيرها مستخدمة أحدث أدوات التطهير وآمنها، المصنوعة خصيصا للحفاظ على المقتنيات الأثرية والتاريخية، لما لها من مكانة خاصة وما تمثله من قيمة معنوية للمسلمين.
وأكد أن المعرض يقوم بجميع الإجراءات الاحترازية للحد من وصول فايروس كورونا امتثالا لتوجيهات القيادة، ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.
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