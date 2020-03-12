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7 عيادات بيطرية متنقلة لمواشي المدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة دعمت وزارة البيئة والمياه والزراعة العيادات البيطرية المتنقلة بـ7 عيادات لخدمة مربي الماشية في منطقة المدينة المنورة. ومن المترقب وصول عيادات أخرى حسب الخطة والاحتياج. وأوضحت الوزارة أن العيادات المتنقلة تهدف إلى رفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية، وتقديم الخدمات لمربي الثروة الحيوانية، إضافة إلى تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي، وسرعة الاستجابة والتعامل مع حالات بلاغات الطوارئ.



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