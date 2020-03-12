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26 مركزا إسعافيا جاهزة للتقلبات الجوية بتبوك

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26 مركزا إسعافيا جاهزة للتقلبات الجوية بتبوك
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك من جاهزية ومستوى حالة التأهب في المراكز الإسعافية، تحسبا لأي طارئ قد يحدث، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد وحماية البيئة بشأن التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع المنطقة أحمد العنزي أن الإدارة عملت على الخطط المعدة لمثل هذه التقلبات المناخية من خلال رفع جاهزية 26 مركزا إسعافيا وقيادات ميدانية داخل تبوك ومحافظاتها، وخاصة المحافظات الساحلية التي شملتها التحذيرات، وأيضا الاستعداد لنشر الفرق الإسعافية وسيارات الدفع الرباعي في الطرق السريعة والرئيسة وأماكن تجمع المتنزهين والمناطق الأكثر هطولا للأمطار، تحسبا لأي طارئ.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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