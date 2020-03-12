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26 مركزا إسعافيا جاهزة للتقلبات الجوية بتبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك من جاهزية ومستوى حالة التأهب في المراكز الإسعافية، تحسبا لأي طارئ قد يحدث، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد وحماية البيئة بشأن التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع المنطقة أحمد العنزي أن الإدارة عملت على الخطط المعدة لمثل هذه التقلبات المناخية من خلال رفع جاهزية 26 مركزا إسعافيا وقيادات ميدانية داخل تبوك ومحافظاتها، وخاصة المحافظات الساحلية التي شملتها التحذيرات، وأيضا الاستعداد لنشر الفرق الإسعافية وسيارات الدفع الرباعي في الطرق السريعة والرئيسة وأماكن تجمع المتنزهين والمناطق الأكثر هطولا للأمطار، تحسبا لأي طارئ.