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روبوت تقني يطبع رخص بلديات مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس خدمة المساعد الذكي، إحدى الخدمات المقدمة من الأمانة للذكاء الاصطناعي، حيث تتيح هذه الخدمة الاستعلام التفاعلي وطباعة الرخص البلدية في خطوات معدودة.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات بالأمانة، المهندس نايف هوساوي، أن هذه التقنية تتيح الإجابة على الأسئلة بشكل تفاعلي من خلال روبوت تقني يعمل على تطبيق الـ Telegram، ويمكن للعميل الوصول للخدمة المقدمة وطباعة الرخصة في ثوان من خلال التطبيق بشكل سهل وميسر.