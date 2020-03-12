، بعد تفشي كورونا.. رونالدو في الحجر وقرار بتأجيل الدوري الأوروبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي لكرة القدم بسبب تفشي فيروس "كورونا" في الدول الأوروبية.

وفند الاتحاد الأوروبي أسباب التأجيل؛ حيث أكد على أهمية صحة وسلامة اللاعبين والجمهور، بالإضافة إلى الخسارة المالية الكبيرة لعدم حضور الجمهور خوفًا من الوباء.

ومن جانب آخر أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن إصابة لاعبه دانييلي روغاني بفيروس كورونا؛ حيث تمت إحالة لاعبي الفريق وفي مقدمتهم كريسيانو رونالدو إلى الحجر الصحي وإجراء الفحوصات عن مدى انتقال الفيروس لأحد أعضاء الفريق.

وفي الدوري الإسباني قررت رابطة الدوري تأجيل الدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية حتى إشعار آخر؛ لذات السبب (تفشي فيروس كورونا).فيروس كورونا الجديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كريستيانو رونالدو دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني