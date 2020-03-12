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محمد بن مسعود - الدمام - علّقت صحيفة "digisport” الرومانية على نتائج مباريات الهلال أمام ضمك، والنصر أمام الرائد في الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.
وقالت الصحيفة إن الهلال الذي يدربه رازفان يرتبك في الجولات الأخيرة من المسابقة، ويهدي منافسه النصر نقطتين غاليتين.
وزادت الصحيفة أن الهلال لا يزال المتصدر للمسابقة، ولكن الفارق بينه وبين النصر قد تقلص إلى ست نقاط قبل مواجهتهما معاً.
فيما تحدثت الصحف البرتغالية عن أن النصر حصل على فرصة من ذهب بعد تعادل منافسه الهلال، وبالتالي تقليل الفارق النقطي بينهما.دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال النصر الدوري السعودي للمحترفين
صحف "رومانية" و"برتغالية": "الهلال" يرتبك و"النصر" يحصل على فرصة من ذهبمحمد السيّد الخليج 365 2020-03-12
علّقت صحيفة "digisport” الرومانية على نتائج مباريات الهلال أمام ضمك، والنصر أمام الرائد في الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.
وقالت الصحيفة إن الهلال الذي يدربه رازفان يرتبك في الجولات الأخيرة من المسابقة، ويهدي منافسه النصر نقطتين غاليتين.
وزادت الصحيفة أن الهلال لا يزال المتصدر للمسابقة، ولكن الفارق بينه وبين النصر قد تقلص إلى ست نقاط قبل مواجهتهما معاً.
فيما تحدثت الصحف البرتغالية عن أن النصر حصل على فرصة من ذهب بعد تعادل منافسه الهلال، وبالتالي تقليل الفارق النقطي بينهما.
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
08:14 PM
علّقت صحيفة "digisport” الرومانية على نتائج مباريات الهلال أمام ضمك، والنصر أمام الرائد في الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.
وقالت الصحيفة إن الهلال الذي يدربه رازفان يرتبك في الجولات الأخيرة من المسابقة، ويهدي منافسه النصر نقطتين غاليتين.
وزادت الصحيفة أن الهلال لا يزال المتصدر للمسابقة، ولكن الفارق بينه وبين النصر قد تقلص إلى ست نقاط قبل مواجهتهما معاً.
فيما تحدثت الصحف البرتغالية عن أن النصر حصل على فرصة من ذهب بعد تعادل منافسه الهلال، وبالتالي تقليل الفارق النقطي بينهما.
، صحف "رومانية" و"برتغالية": "الهلال" يرتبك و"النصر" يحصل على فرصة من ذهب ،
المصدر : الخليج 365
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