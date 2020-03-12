شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من حفل الزفاف .. مصير مروع لـ‘‘عروس’’ في غرفة الفندق وحينما حضرت فرق الإسعاف كانت الصدمة (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قضت عروس حفل زفافها مع شريكها وأصدقائها في سعادة، مقبلة على حياتها الجديدة بكل سرور، ولكن الأمور انقلبت في غضون ساعات وتحولت الفرحة إلى حزن وقلق، بساور العريس حول مصير عروسته التي غابت عن الوعي.. هل ستعيش وتكمل معه الحياة الجديدة أم سيمضي وحده وتنتقل هي إلى العالم الآخر.

قد يهمك ايضاً:

بعد ساعات من حفل الزفاف .. مصير مروع لـ‘‘عروس’’ في غرفة الفندق وحينما حضرت فرق الإسعاف كانت الصدمة (شاهد)



إذا ظهرت هذه العلامة في ‘‘أذنك‘‘ فأنت مصاب بـ ‘‘مرض القلب والزهايمر’’.. شاهد



بكل جرأة.. شاب يهزم أسد ويسيطر عليه .. شاهد كيف كانت النهاية مفاجئة (فيديو)



مذيعة MBC ‘‘لجين عمران’’ تفاجئ الملايين بقرار صادم بشأن حياتها خلال الأشهر القليلة القادمة!.. والجمهور متلهف بشدة (فيديو)



شاهد.. أمراء سعوديون يخرجون عن صمتهم ويفاجئون الجميع بـ’’أقوى رد’’ على اعتقال أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف



عاجل : نبأ صادم من ’’الصحة العالمية’’ يرعب العالم بشأن فيروس كورونا



السجن 6أشهر لمرضى كورونا وغرامة مالية باهضة في هذه الدولة العربية (قرار رسمي فاجأ الجميع)



قناة الـBBC.. تفاجئ الجميع وتكشف معلومات خطيرة من داخل قصر الإمارة والمؤسسات الرسمية.. كارثة تهدد قطر والرعب يسيطر على المواطنين والمقيمين



أسد مفترس يلتهم أكبر ظبي في العالم.. باغته أمام المارة في الشارع وأرعب الجميع.. شاهد كيف كانت النهاية الصادمة(صور)



أسد يفترس زوجته اللبؤة بضربة قاضية.. والسبب رآها تعاشر أسد آخر .. شاهد النهاية المرعبة (فيديو صادم)



أفعى الكوبرا بطول 12 مترًا تتحول إلى حيوان أليف تعاشر شاب شجاع .. والسبب صادم للجميع!! (فيديو)



فيروس كورونا ينتقل عبر الهاتف في حال إستخدامه بهذة الطريقة.. شاهد.. تحذير هام وخطير لكل مستخدمي الهواتف الذكية



Advertisements

للوقاية من السكري للأبد.. تناول هذه الوجبة في الصباح الباكر



أسد مفترس يباغت ‘‘الفهد’’ أثناء نومه وحينما أوشك على إفتراسه استيقظ وانقلبت الأمور رأسًا على عقب .. شاهد الـ(صور)



ورد للتو: أول رئيس دولة يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا .. شاهد من يكون؟؟ (صورة)



ورد الآن.. كارثة مروعة تزلزل إيران قبل قليل.. والسلطات تفقد السيطرة



إصابة ‘‘حسن نصرالله’’ بفيروس كورونا ومفاجأة مدوية بشأن مصيره وهوية الشخص الذي نقل إليه العدوى (صورة)



وداعًا لانتفاخ المعدة وآلام الجهاز الهضمي .. اخلط الماء مع هذه النبتة واشرب لتتخلص من معاناتك إلى الأبد



أنهت حياته في ثوانٍ معدودة.. أفعى ‘‘الكوبرا’’ تنتقم من طباخ بعد 20 دقيقة من قطع رأسها وتجهيزها للطباخة (شاهد الفيديو)



تخلص من ضغط الدم والأزمات القلبية بتناول حبة واحدة من هذه الفاكهة اللذيذة يوميًا لفترة محدودة .. وشاهد النتيجة المذهلة

إحذفها فورًا.. 4 تطبيقات خطيرة تتجسس على واتسآب .. قد تكون موجودة الآن على هاتف





كل هذه الأفكار دارت في عقل العريس الذي فوجئ بسقوط زوجته من شرفة الغرفة بأحد الفنادق سقطت من ارتفاع 25 قدمًا بعد ساعات من حفل زفافها، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويُعتقد أن العروس كانت تدخن وهي واقفة في نافذة مفتوحة، وفقدت توازنها، وهبطت على السطح ، وانزلقت إلى السقف ثم سقطت على الأرض.

وما إن شاهد الزوج هذا المشهد الذي دار في ثواني معدودة قام على الفور بدق جرس الخطر، وحضرت وحدتين للإطفاء والإنقاذ وموظفي الإسعاف، تم نقل المرأة إلى مستشفى ليمريك الجامعي بسبب إصابات الحوض وعدد من الأضلاع المكسورة، لتغيب العروس عن الوعي.