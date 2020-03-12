شكرا لقرائتكم خبر عن إذا ظهرت هذه العلامة في ‘‘أذنك‘‘ فأنت مصاب بـ ‘‘مرض القلب والزهايمر’’.. شاهد والان مع التفاصيل

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