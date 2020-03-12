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عدن - ياسمين التهامي - أعلن المنتج الفني، صادق الصبّاح، عن خوض الإعلامية السعودية، لجين عمران، مجال التمثيل.



وغرد الصبّاح عبر حسابه على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، أنه تم توقيع عقد حصري مع لجين عمران لدخولها الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021.

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مذيعة MBC ‘‘لجين عمران’’ تفاجئ الملايين بقرار صادم بشأن حياتها خلال الأشهر القليلة القادمة!.. والجمهور متلهف بشدة (فيديو)



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وكتب: بعونه تعالى وبالشراكة بين رايتكس للإنتاج و سيدرز آرت( صبّاح إخوان) تم توقيع عقد حصري مع الإعلامية لجين عمران لدخولها الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021 على ان تعلن تفاصيل هذه الاعمال قريباً".



وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الأعمال الفنية قريبا.



​من جانبها، علقت لجين عمران على تعاقدها على أول أعمالها في مجال التمثيل: "الفخر لي وإن شاء الله بداية تعاون مثمر للجميع".

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