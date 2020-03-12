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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم تصنيف فيروس كورونا وباءً عالميا، نتيجة الانتشار السريع للمرض في أغلبية دول العالم، وأضاف المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الإصابات بالوباء خارج الصين تضاعفت 13 ضعفا في الأسبوعين الأخيرين، حيث سجلت القارة الأوروبية 930 حالة وفاة و22 ألف إصابة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي اليوم أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد وصل إلى مستوى الوباء العالمي، مشددا على أن المنظمة تركز على دعم إيران بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

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عاجل : نبأ صادم من ’’الصحة العالمية’’ يرعب العالم بشأن فيروس كورونا



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وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 90% من الإصابات بكورونا سجلت في أربع دول، في إشارة إلى: الصين وإيطاليا وإيران وفرنسا.

وشهد اليوم تسارعا كبيرا في تسجيل عدد الإصابات المؤكدة بالوباء في قطر وإيران والبحرين ودول أخرى.

قطر: أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 238 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، موضحة في مؤتمر صحفي أن المصابين وافدون من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن إصابتها بالفيروس يوم الأحد الماضي، ويقيمون في مجمع سكني واحد.

إيران: قالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 354 بعد تسجيل 63 وفاة جديدة، في حين بلغ عدد الإصابات تسعة آلاف بعد تسجيل 958 إصابة جديدة في الساعة الـ24 الماضية.

البحرين: ذكرت السلطات الصحية اليوم أنها سجلت 77 إصابة جديدة بالفيروس، وهي لمواطنين تم إجلاؤهم من إيران، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 189 حالة.

الكويت: قرر مجلس الوزراء تعليق كافة رحلات الركاب الجوية من البلاد وإليها مع استثناء رحلات الشحن، وأعلنت السلطات أيضا عطلة عامة في البلاد للقطاعين العام والخاص من 12 إلى 26 مارس/آذار الحالي.

فلسطين: قالت الحكومة إن عدد المصابين بلغ 30.

السعودية: ارتفع عدد المصابين إلى 21 بعد تسجيل إصابة جديدة.

لبنان: سجلت السلطات ثاني وفاة لمصاب بفيروس كورونا، ورصد ثماني إصابات جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 61، وقد أعلنت وقف العمل في إدارات الدولة كافة ثلاثة أيام بهدف تعقيم مقار العمل، كما أعلنت نقابة أصحاب المطاعم إقفال كافة المطاعم في البلاد.

إيطاليا: بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس أكثر من ستمئة والإصابات عشرة آلاف، وطبقت السلطات قيودا استثنائية بحظر التنقل والسفر على جميع الإيطاليين البالغ عددهم ستين مليونا، وتم استثناء التوجه إلى العمل أو التبضع أو الأسباب الطبية من قرار الحظر.

إسبانيا: بلغ عدد المصابين في البلاد 2002، والوفيات 47، علما بأن الحصيلة كانت أمس 1639 مصابا.

الولايات المتحدة: بلغ عدد الإصابات 1001 مع 31 حالة وفاة بحسب جامعة جونز هوبكينز.

بلغاريا والسويد وإيرلندا: سجلت كل واحدة من هذه الدول اليوم أول حالة وفاة لديها بسبب الفيروس.

بريطانيا: قالت وزارة الصحة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 456 حالة، مقارنة بـ373 أمس، واستقر عدد الوفيات بسبب الفيروس عند ست حالات.

هولندا: قالت السلطات إن عدد المصابين بالوباء في البلاد قفز بمقدار الثلث اليوم إلى 503 حالات، كما زاد عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا من أربع إلى خمس حالات.

الصين: بعد يوم من زيارة رئيس البلاد شي جين بينغ لمدينة ووهان التي ظهر فيها الوباء أول مرة، كشفت لجنة الوقاية من فيروس كورونا في إقليم هوبي عن خطة تهدف إلى إعادة تفعيل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، تتراوح بين رفع تدريجي لقيود التنقل في المناطق الأقل خطورة وبين الحفاظ على الإجراءات الوقائية في ووهان والمناطق المصنفة خطيرة حتى استقرار الوضع وتحسنه في الصين وفقا للرواية الرسمية.

المصدر : الجزيرة + وكالات