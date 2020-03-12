القبض على مواطن ينتج وينشر مواد إعلامية تخالف التعاليم الدينية بنجران

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن في العقد السابع من العمر بعد توفر الأدلة على قيامه بإنتاج ونشر مواد إعلامية تخالف التعاليم الدينية، وتم ضبط بحوزته عملات نقدية مزيفة من فئة (10) دنانير كويتية، ومبلغ تجاوز المليون ونصف المليون ريال من فئة 500 ريال يشتبه أنها مزيفة، ومكبس حراري، وأجهزة حاسب آلي، وعدد أربعة أسلحة غير مرخصة، و 216 طلقة حية، بالإضافة إلى مادة الحشيش المخدرة. وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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