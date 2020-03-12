منها إتاحة التوكيل الإلكتروني.. «العدل»: 6 إجراءات عاجلة لمواجهة «كورونا»

أصدرت وزارة العدل تعميمًا عاجلًا على كل المحاكم وكتابات العدل، تضمن إجراءات عاجلة ومهمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وتضمن تعميم الوزارة اتخاذ 6 إجراءات عاجلة تمثلت في توفير المعقمات لجميع المحاكم وكتابات العدل، ومنع زيارة أي مستفيد للمرافق العدلية لطلب تنفيذ خدمة من الممكن تنفيذها إلكترونيًا عن طريق البوابة أو الاتصال الموحد 1950.

وشملت الخطوات العاجلة إتاحة التوكيل الإلكتروني عن طريق البوابة الإلكترونية لكل البنود منخفضة ومرتفعة المخاطر، وتكون الوكالة لمدة شهرين اعتماد استخدام تقنيات التواصل عن بعد بدلًا من زيارة المحاكم وكتابات العدل خلال الفترة المقبلة.

كما تضمنت الخطوات إيقاف العمل بالبصمة فيما يتصل بالضبط الإلكتروني، والاقتصار على رسائل التحقق أو التوقيع الحي على الشاشة أو المصادقة عن بعد، إضافة إلى عدم جلوس المستفيدين في القاعات وصالات الانتظار ومراعاة المسافة بين كراسي الانتظار.