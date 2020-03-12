وجه مدير عام صحة جازان عبدالرحمن الحربي بتقليص ساعات السماح بزيارة المرضى المنومين بأجنحة التنويم وأقسام العناية المركزة بكل مستشفيات صحة جازان إلى ساعة واحدة فقط من الخامسة حتى السادسة مساء، على ألا يزيد عدد زوار المريض الواحد على شخصين، وأن يتجنبا مصافحة المريض بالأيدي منعاً لانتقال العدوى.
وأوصى الحربي بعدم اصطحاب الأطفال لزيارة المرضى، ونصح الاشخاص الذين يحملون أعراض الرشح والإنفلونزا تجنب زيارة المرضى المنومين بأجنحة التنويم وأقسام العناية المركزة.
ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الصحة على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحرص على سلامة المرضى والزوار بالمنشآت الصحية بالمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر تقليص ساعات زيارة المرضى بمستشفيات جازان.. و«الحربي» يوصي بعدم اصطحاب الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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