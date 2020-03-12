بالصور .. إمارة جازان تعزز الجانب الوقائي لمكافحة  فيروس كورونا

وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بتعزيز الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تماشياً مع توجيهات الحكومة الوقائية.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، أن أمير منطقة جازان شدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي المراجعين والموظفين من الفيروس، وذلك من خلال فحص الموظفين والمراجعين والزوار، والتعقيم المتواصل، وتوفير أدوات ومستلزمات التعقيم في أروقة الإمارة ومداخلها وتلك الخاصة بالمراجعين.
وأضاف مدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة أن الإجراءات تضمنت إقامة نقاط فرز وقائي واحترازي بالبوابات الرئيسية ومداخل المراجعين والموظفين والزوار بديوان الإمارة، وذلك بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة.
أشار إلى أن ذلك يأتي من منطلق حرص ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه، على سلامة منسوبي ومراجعي وزوار إمارة المنطقة وذلك تأكيد لما تقوم به المملكة من إجراءات وقائية واحترازية والجهود الحثيثة الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.
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