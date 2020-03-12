الصحة: فحص 4000 شخص.. وتأكد إصابة 45 بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة بلغ 45 حالة.
وذكرت الوزارة، في مؤتمرها اليومي، أن هناك جهودًا استباقية تبذل من كل الجهات للتعامل مع فيروس كورونا.
وأشارت الصحة إلى التأني في فترة العزل المنزلي، ومدتها أسبوعان، وهي مهمة لمنع تفشي كورونا.
وأضافت أن نحو 4 آلاف شخص تم فحصهم وتم تأكيد إصابة 45 بفيروس كورونا، مشيرة إلى انه على الأشخاص العائدين من السفر عزل أنفسهم في المنازل.
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