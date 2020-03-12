52 ألف مستخدم لمنظومة الـ «بلاك بورد » بجامعة أم القرى

سجل أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات جامعة أم القرى تفاعلاً وصفه مراقبون بالمميز مع منظومة الـ «بلاك بورد».

جاء ذلك في الوقت الذي بلغ فيه عدد المتفاعلين مع المنظومة التي اعتمدتها جامعة أم القرى كمنظومة للتعلم الإلكتروني احترازياً حتى زوال خطر فيروس كورونا «كوفيد -19»، 52 ألف مستخدم.

وبدأ العمل بها منذ تفعيلها من قبل عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة، في أعقاب صدور قرار وزير التعليم بتعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات بالمملكة كإجراء احترازي.

وسطر المتعاملون بنظام الـ«بلاك بورد» تفاعلًا كبيراً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على منصة "تويتر"، وأبدي العديد منهم إعجاباً بطريقة وصول المعلومة التي وصفوها بالسهلة، ووضوح إجراءات التفاعل مع المنظومة، وإمكانية حفظ البيانات ونقلها.

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استفادت العمادات والإدارات المختلفة بالجامعة من المنظومة في عقد الاجتماعات الافتراضية، حيث بلغ حضور تلك الاجتماعات 721 شخصاً في اليوم الأول لتطبيق الخطة.

خصصت عمادة التعلم الإلكتروني خصصت رقماً للتواصل عبر برنامج «واتساب» لاستقبال الاستفسارات، وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمة التواصل خلال اليوم الأول 290 منسوباً وطالباً.

وتم إجراء 6 مقابلات شخصية مباشرة لبعض الحالات التي تتطلب الدعم المباشر، بالإضافة لتفعيل وسائل التواصل الأخرى، مثل التذاكر الإلكترونية والبريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي، وقد استمر الدعم الفني لخدمات العمادة من الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة مساءً.