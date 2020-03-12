الهلال الأحمر تحذر من موجة الغبار بجدة وتدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

حثت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، بمحافظة جدة مستخدمي الطرق، لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة. ودعا المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمحافظة، جميع المواطنين والمقيمين، خاصة من لديهم أمراض تنفسية لعدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة. وأهاب بالمواطنين والمقيمين إلى المبادرة وإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم 997 عند حدوث أي عارض صحي. وطالب جميع المواطنين بالتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

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