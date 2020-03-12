تسليم 7 عيادات بيطرية متنقلة بالمدينة المنورة للسيطرة على الأمراض الحيوانية

سلك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، ممثلة بها إدارة خدمات الثروة الحيوانية والحركة ومراقبة المخزون البيطري بالمنطقة، بتسليم 7 عيادات متنقلة.
وتعتبر تلك العيادات هى الدفعة الأولى، والمترقب وصول عيادات متنقلة أخرى وتسليمها حسب الخطة والاحتياج.
وتهدف العيادات المتنقلة إلى رفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية، وتقديم الخدمات لمربي الثروة الحيوانية في منطقة المدينة المنورة، إضافةً إلى تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي، وسرعة الاستجابة والتعامل مع حالات بلاغات الطوارئ.
حيث تباشر العيادة المتنقلة الحالات المرضية للمواشي أو الحيوانات في المزارع أو الهجر، وهي مخصصة للحالات التي يصعب نقلها للمراكز البيطرية التابعة للمكاتب والوحدات البيطرية في منطقة المدينة المنورة .
يذكر أنّ التجهيزات البيطرية المتوافرة بالعيادات البيطرية المتنقلة، لإمكانية تقديم خدمة الكشف والتشخيص للأمراض وإجراء العمليات الجراحية الطارئة ومعدات لمكافحة نواقل الأمراض والتطهير والتعقيم ومعدات لحفظ الأدوية واللقاحات البيطرية.
كما أن لها دورًا كبيرًا في توعية مربي الثروة الحيوانية وتثقيفهم لرفع إنتاجيتهم وحماية حيواناتهم، إضافةً إلى حماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة .
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