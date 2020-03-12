أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، أن الرحلات المباشرة إلى المملكة العربية السعودية مستمرة دون توقف.
وجاء تنويه السفارة، اليوم الخميس، «نظرًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية أخيرًا لمنع انتشار فيروس كورونا ووفادته إليها وحرصًا على سلامة مواطنيها».
ودعت السفارة إلى التواصل معها على الرقم: 02079173000 في حالة الطوارئ لا قدر الله.
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كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في بريطانيا: الرحلات المباشرة مستمرة لعودة السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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