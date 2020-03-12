5 ساعات تكشف حاجة قرى بني ثوعة للمشروعات

كشفت زيارة رئيس المجلس البلدي لبلدية محايل عسير إبراهيم موسى الفاهمي، الميدانية إلى قرى بني ثوعة والتي استغرقت أكثر من 5 ساعات متواصلة، وبحضور أعضاء المجلس ورئيس البلدية سعيد علي آل مصمع، عن حاجة تلك القرى إلى مشروعات السفلتة والإنارة، وقنوات تصريف مياه الأمطار، وملعب رياضي، وتحديد النطاق العمراني، وإعادة تأهيل الطرق المؤدية لتلك القرى. وأكد رئيس المجلس البلدي أن الزيارة تأتي ضمن خطة زيارات مجدولة وضعها المجلس للاستماع لمطالب الأهالي، والوقوف على احتياجاتهم ومن ثم عرضها على البلدية لدراستها وإدراجها ضمن الأولويات، ووضع الخطة المناسبة لخدمتهم حسب إمكانات البلدية المتاحة.



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