تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد بمحايل عسير

ناقشت لجنة تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد، في محافظة محايل، تفعيل المدرسة الافتراضية، ومنظومة التعليم الموحدة للطلاب التي اعتمدتها الوزارة كوسيلة من أجل استمرار العملية التعليمية.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور عبدالله آل شريم، أن منظومة التعليم الموحدة التي جرى اعتمادها تمكن الطلاب من متابعة دروسهم بشكل إلكتروني، من خلال الدخول إلى منظومة التعليم الموحدة ومشاهدة البث المباشر لقنوات عين التعليمية، مؤكدا على أعضاء اللجنة بتكثيف الجهود الإعلامية لتوعية أولياء الأمور والطلاب، وأهمية تضافر الجهود وتوحيدها في ضوء جهود الوزارة في توفير جميع الدروس بشكل مباشر من خلال يوتيوب ومن خلال القنوات التلفزيونية التعليمية «قناة عين».

وأكد آل شريم، أهمية الاستفادة من المواد التعليمية بشكل مستمر عبر القنوات الإعلامية، ورسائل الجوال والتنسيق مع إدارة الإشراف التربوي بالإدارة ومكاتب التعليم التابعة لها للرد على الاستفسارات التي ترد من الميدان التربوي، وتشجيع قادة وقائدات المدارس ومنسوبي ومنسوبات المدارس لمزيد من المبادرات المميزة، والتي تصب في مصلحة استمرار العملية التعليمية.