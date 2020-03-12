تقليص زمن زيارة المرضى احترازيا بجازان

وجه المدير العام لصحة جازان عبدالرحمن الحربي بتقليص ساعات السماح بزيارة المرضى المنومين بأجنحة التنويم وأقسام العناية المركزة بكافة مستشفيات صحة جازان إلى ساعة واحدة فقط، من الخامسة وحتى السادسة مساء، على ألا يزيد عدد زوار المريض الواحد على شخصين، وأن يتجنبا مصافحة المريض بالأيدي منعا لانتقال العدوى. وأوصى الحربي بعدم اصطحاب الأطفال لزيارة المرضى، ونصح الأشخاص الذين يحملون أعراض الرشح والأنفلونزا بتجنب زيارة المرضى المنومين بأجنحة التنويم وأقسام العناية المركزة، وذلك في إطار سعي صحة جازان إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحرص على سلامة المرضى والزوار في مستشفيات صحة جازان.



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