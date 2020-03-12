السعودية اليوم / إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم قطارين بمصر



القاهرة 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

وقع مساء اليوم حادث تصادم قطاري ركاب قادمين من الصعيد باتجاه القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس، مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، في تصريح اليوم، أن الحادث نتج عنه إصابة 13 شخصًا ولا توجد وفيات، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.

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19:28ت م

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