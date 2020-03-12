السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا جراء فيروس كورونا إلى 10 حالات



لندن 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد الوفيات ذات العلاقة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى عشر حالات بعد تأكيد حالتي وفاة جديدة اليوم.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة البريطانية فقد ارتفع عدد الإصابات بالمرض إلى 590 حالة، منها 491 حالة في إنجلترا، و60 حالة في أسكتلندا، و20 في آيرلندا الشمالية، و19 في ويلز.

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18:55ت م

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