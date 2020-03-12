السعودية اليوم / صندوق النقد الدولي يحث على توحيد الجهود وحشد التبرعات لمواجهة كورونا



واشنطن 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

حثّ صندوق النقد الدولي، دول العالم على العمل سوياً وتوحيد الجهود في مواجهة تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار، داعيًا إلى حشد التبرعات لمساعدة البلدان الأشد فقراً على التعامل مع الجائحة المتصاعدة.

وأوضح المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، أن الوقت لازال مبكراً لتقييم أثر التراجع الحاد في أسعار النفط على منظومة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن صندوق النقد سيصدر خلال الشهر القادم توقعات أدق فيما يتعلق بذلك التطور والجائحة الفيروسية.

وأكد رايس، سرعة استجابة الصندوق في التعامل مع جميع طلبات المساعدة المقدمة من الدول الأعضاء فيما يتعلق بفيروس كورونا، بما في ذلك تلك القادمة من إيران.

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18:40ت م

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