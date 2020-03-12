السعودية اليوم / قيادة القوات البرية الملكية السعودية تختتم أعمال الاجتماع السنوي بقادة المناطق العسكرية



الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

اختتم معالي قائد القوات البرية الملكية

وشهد اليوم الأول من الاجتماع حفل تكريم أبطال منسوبي القوات البرية الملكية السعودية من مصابي عمليات (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) وتكريم عدد من كبار القادة المتقاعدين وتقليد عدد من كبار الضباط الأوسمة الحاصلين عليها (وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الرابعة، وسام الملك فيصل الدرجة الثالثة، وسام الملك عبد الله من الدرجة الثالثة).

كما شهد اليوم الثاني إطلاق جائزة قائد القوات البرية الملكية السعودية للتميز، حيث تهدف إلى تحفيز بيئة العمل (الإدارية والتعليمية والميدانية) نحو الأداء المتميز، وتشجيع الممارسات المتميزة والتفوق العلمي وتكريم المبدعين والمتميزين إدارياً، وعلمياً، وعملياً ونشر ثقافة التميز والعمل المتقن ضمن بيئة محفزة للمواهب والمبدعين لتعزز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل.

واختتمت وقائع أعمال الاجتماع اليوم الخميس على شرف معالي قائد القوات البرية الملكية السعودية وبحضور نائب قائد القوات البرية البرية الملكية السعودية وقادة المناطق ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات المرتبطين.

// انتهى //

18:07ت م

0185



الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واساختتم معالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله المطير اليوم، أعمال الاجتماع الدوري السنوي بقادة المناطق العسكرية لعام (1441هـ) في مقر قيادة القوات البرية الملكية السعودية في الرياض، الذي استمر لثلاثة أيام، كما يعقد هذا الاجتماع سنوياً لمناقشة جميع الجوانب التي تهتم بتطوير قدرات وإمكانات القوات البرية الملكية السعودية في مختلف المجالات.وشهد اليوم الأول من الاجتماع حفل تكريم أبطال منسوبي القوات البرية الملكية السعودية من مصابي عمليات (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) وتكريم عدد من كبار القادة المتقاعدين وتقليد عدد من كبار الضباط الأوسمة الحاصلين عليها (وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الرابعة، وسام الملك فيصل الدرجة الثالثة، وسام الملك عبد الله من الدرجة الثالثة).كما شهد اليوم الثاني إطلاق جائزة قائد القوات البرية الملكية السعودية للتميز، حيث تهدف إلى تحفيز بيئة العمل (الإدارية والتعليمية والميدانية) نحو الأداء المتميز، وتشجيع الممارسات المتميزة والتفوق العلمي وتكريم المبدعين والمتميزين إدارياً، وعلمياً، وعملياً ونشر ثقافة التميز والعمل المتقن ضمن بيئة محفزة للمواهب والمبدعين لتعزز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل.واختتمت وقائع أعمال الاجتماع اليوم الخميس على شرف معالي قائد القوات البرية الملكية السعودية وبحضور نائب قائد القوات البرية البرية الملكية السعودية وقادة المناطق ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات المرتبطين.// انتهى //18:07ت م0185

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قيادة القوات البرية الملكية السعودية تختتم أعمال الاجتماع السنوي بقادة المناطق العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.