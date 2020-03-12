السعودية اليوم / أمطار رعدية مصحوبة بالبرد على منطقة تبوك



تبوك 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

هطلت اليوم، أمطار رعدية مصحوبة بالبرد تراوحت مابين متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك شملت مدينة تبوك وضواحيها ومحافظة حقل ومركز الزيته ومركزي علقان وعلو القصير وعلى مركز حالة عمار والبديعة ومركز بئر بن هرماس وضواحيه.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

18:04ت م

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