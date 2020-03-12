تعقيم وسائل النقل في دبي.. جهود حثيثة لسلامة 1.5 مليون راكب يوميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي التزامها بضمان السلامة العامة لمستخدمي وسائل النقل العام في المدينة. وأكدت الهيئة أنها تلتزم باتخاذ التدابير الصحية والوقائية في عمليات التنظيف والتعقيم المكثف لمختلف وسائل النقل، وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً، وذلك بشكل يومي، للحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي الحافلات والمترو وغيرهما من وسائل النقل.

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