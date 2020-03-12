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2020-03-12 تعليق زيارة المرضى بمستشفيات مكة بسبب كورونا متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة قررت صحة مكة المكرمة تعليق زيارة المرضى داخل أقسام التنويم بجميع المستشفيات العامة.

وأوضحت صحة مكة أن هذا الإجراء جاء حرصًا على سلامة المرضى المنومين داخل أقسام التنويم بمستشفيات مكة المكرمة.

وأشارت إلى أنه تم التعميم على جميع المستشفيات بإيقاف زيارة المرضى والاكتفاء بالتواصل الهاتفي للاطمئنان على المرضى، كإجراء احترازي للتصدي للفايروس ومنع انتشار العدوى. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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